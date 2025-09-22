Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Gempfing: Kindergottesdienst im Sprater-Garten mit dem neuen Pfarrer Joseph

Gempfing

Kindergottesdienst im Sprater-Garten mit dem neuen Pfarrer Joseph

Heiliger Christopherus mit Fahrzeugsegnung
Von Maria Ansbacher
    • |
    • |
    • |
    Pfarrer Joseph beim verteilen der Christopherusplaketten
    Pfarrer Joseph beim verteilen der Christopherusplaketten Foto: Gerhard Aschenmeier

    Kürzlich feierten die Kinder der Pfarrei Gempfing zusammen mit Ihrem neuen Pfarrer Joseph im Sprater Garten einen Kindergottesdienst. Frau Sprater kümmerte sich dabei, wie im letzen Jahr, liebevoll um den Altar und öffnete Ihren Garten für ein anschließendes Picknick. Im Mittelpunkt stand der Heilige Christopherus und die Weihe der mitgebrachten Fahrzeuge. Zur Erinnerung an diesen Tag und dass der liebe Gott die Kinder auf jedem Weg begleitet, erhielten die Kinder eine kleine Christopherusplakette. Das Kindergottesdienstteam freut sich schon jetzt aufs nächste Jahr, den Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden