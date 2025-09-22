Kindergottesdienst im Sprater-Garten mit dem neuen Pfarrer Joseph

Kürzlich feierten die Kinder der Pfarrei Gempfing zusammen mit Ihrem neuen Pfarrer Joseph im Sprater Garten einen Kindergottesdienst. Frau Sprater kümmerte sich dabei, wie im letzen Jahr, liebevoll um den Altar und öffnete Ihren Garten für ein anschließendes Picknick. Im Mittelpunkt stand der Heilige Christopherus und die Weihe der mitgebrachten Fahrzeuge. Zur Erinnerung an diesen Tag und dass der liebe Gott die Kinder auf jedem Weg begleitet, erhielten die Kinder eine kleine Christopherusplakette. Das Kindergottesdienstteam freut sich schon jetzt aufs nächste Jahr, den Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

