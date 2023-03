Gempfing

vor 20 Min.

KlezFire in Gempfing: Ein Konzert zwischen Leichtigkeit und Trauer

Plus In der Gempfinger Kapelle intonierte das Trio die ursprünglich jüdische Klezmer-Traditionsmusik in Verbindung mit Jazz und Swing. Ein faszinierendes Konzert.

Von Elke Böcker

Fremd und doch vertraut, wild und melodisch zugleich, vor allem aber mitreißend war das faszinierende Konzert von KlezFire in der Gempfinger Kapelle. Helmut Eisel & Jem zogen – in neuer Besetzung – alle Register und loteten sämtliche Tiefen der ursprünglich jüdischen Traditionsmusik aus. So entstand ein dichtes Klanggebilde zwischen Präzision und freiem Spiel, zwischen Tanz und Trauer, Leichtigkeit und Melancholie, angesiedelt zwischen Klezmer, Jazz und Swing.

