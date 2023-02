Rain

vor 17 Min.

So klappt es mit der privaten Hühnerzucht: In Gempfing wohnt eine Expertin

Plus Der Trend, selbst Hühner zu halten, ist auch im Landkreis Donau-Ries angekommen. Ute Hudler aus Gempfing weiß, was die Tiere brauchen, um Eier zu legen.

Von Helen Geyer

Morgens in den Garten gehen, ein frisch gelegtes Ei einsammeln und direkt zubereiten - immer mehr Menschen scheinen diese Vorstellung in die Realität umsetzen zu wollen. „Es gibt einen klaren Trend zur Eigenversorgung, unter anderem wegen verschiedener Eier-Skandale in den letzten Jahren“, bestätigt Ute Hudler. Die 60-Jährige ist erfahrene Hühnerhalterin und gibt Kurse für Anfänger. Und das wird immer mehr nachgefragt.

