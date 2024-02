Wer war Graf Leodegar und was hat er mit Gempfing zu tun?

Plus Spuren weisen noch heute auf eine regional bedeutende Persönlichkeit des Mittelalters - Graf Leodegar. Er war Stifter des Klosters St. Walburg. Und nicht nur das.

Klosterstifter nach schwerer Krankheit und Genesung, Spross aus einer der vornehmsten bayerischen Adelsschichten, beliebt im Volk - das war Graf Leodegar, eine regional historisch bedeutsame Persönlichkeit des Mittelalters, deren Wirken noch heute ein Stück weit nachvollziehbar ist. Es führt bis nach Gempfing, wo Leodegar am 21. Februar 1074 den Tod fand. Wer war jener Mann? Eine Spurensuche ...

In der Abtei Sankt Walburg in Eichstätt gibt ein Salbuch aus dem Jahre 1360. Das Titelblatt zeigt eine Pergamentmalerei. Dargestellt ist Klosterstifter Leodegar, der der heiligen Walburga das Modell der Kirche von St. Walburg überreicht. Die Heilige ist nicht als Nonne, sondern als Königin mit Krone und Zepter dargestellt. Zu ihren Füßen kniet Imma, eine Kusine Leodegars und die erste Äbtissin des Klosters. Ein Spruchband („Bitte für mich, heilige Walburga!“) verbindet sie mit der Heiligen.