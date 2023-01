Zauberhafte Lieder und Geschichten für "Sternstunden"

Plus Die Sprecherstunde in Gempfing gerät – gestaltet von Singkreis und Bayerischem Rundfunk – einmal mehr zu einem bewegenden weihnachtlichen Ereignis.

Sechs Sprecher des Bayerischen Rundfunks kommen nach Gempfing, um in der auf dem Kirchberg thronenden, barock ausgezierten Kirche St. Vitus Weihnachtliches vorzutragen, und so für die „Aktion Sternstunden“ Spenden einzuwerben. Umrahmt vom stimmstarken Singkreis Gempfing unter Leitung von Erich Hofgärtner, mit Musik aus Klassik und Moderne. Die Kirche gefüllt bis auf den letzten Platz trotz frühlingshaften Spaziergehwetters, Neujahrswünsche allenthalben, erwartungsvoll-fröhliche Mienen.