Gempfing

Zehn Jahre nach dem Unfall: So geht es der gelähmten Emily

Plus 2014 prallte ein Auto bei Gempfing an einen Baum und fing Feuer. Die 20 Monate alte Emily überlebte nur knapp. Zehn Jahre später sagt sie: "Ich schaff das!"

Von Barbara Würmseher

Ein rasender Rollstuhl flitzt schnurrend von der Straße um die Hausecke Richtung Terrasse. Er ist in einem Moment gerade noch so aus dem Augenwinkel wahrnehmbar, im nächsten ist er auch schon aus dem Blickfeld verschwunden. Auf den fragenden Ruf "Emily?" kommt keine Antwort mehr. Eine Fata Morgana? Sekunden später öffnet die Elfjährige – schelmisch grinsend – von innen die Haustüre, kaum, dass die Türklingel außen gedrückt wurde. Groß ist sie geworden, unverkennbar ein Teenager, doch unverkennbar auch Emily – mit ihrem breiten, fröhlichen Lachen, das ihrem Spitznamen alle Ehre macht: Sonnenschein Emily.

Acht Jahre ist es her, dass unsere Redaktion Emily zuletzt besucht hat, damals noch in Straß, wo sie mit ihren Eltern Bianca und Thomas Gaudermann gelebt hat – in einer viel zu kleinen Wohnung voller Barrieren. Ungeeignet für ein heranwachsendes Kind, das vielleicht ein Leben lang auf Spezialrollstühle angewiesen sein wird, auf einen Treppenlift, der sie in den ersten Stock bringt, Patientenlifter, die sie in Badewanne oder Bett hieven. Inzwischen lebt Emily in einem Eigenheim in Gempfing, das ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

