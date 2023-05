Arbeiter stürzt in Genderkingen von Gerüst und verletzt sich am Kopf

Bei einem Asphaltmischwerk in Genderkingen kommt es zu einem Unfall, ein Lkw-Fahrer fährt gegen ein Gerüst. Dabei wird ein 62-jähriger Mann verletzt.

Bei einem Unfall bei einem Asphaltmischwerk in Genderkingen hat sich ein Arbeiter verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 66-Jähriger am Dienstagmorgen mit seinem Lkw auf das Gelände fahren. Dabei blieb er mit seinem Anhänger an einem Gerüst hängen, auf dem der 62-jährige Arbeiter stand. Durch den Zusammenstoß fiel das Gerüst um. Der Mann stürzte aus einer Höhe von etwa zwei Metern und prallte mit seinem Kopf auf den Boden. Dabei zog er sich eine Platzwunde zu. Glücklicherweise trug er einen Arbeitshelm, sodass er keine schwereren Kopfverletzungen davontrug. Ersten ärztlichen Untersuchungen zufolge bestand zudem der Verdacht einer Hüftfraktur. (AZ)

Lesen Sie dazu auch