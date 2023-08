Aus Genderkingen kommt Starthilfe für Waisen in Ouagadougou

Erneut gab es Unterstützung vom Kreis um Josef Keller für Kinder in Burkina Faso. Insgesamt flossen bisher 80.000 Euro Spenden. Warum diese so nötig sind.

Gut angelegt sind die bis heute etwa 80.000 Euro, die das Waisenhaus „Hotel Maternel“ vom Freundeskreis um Josef Keller und seinem Schwager Josef Loy erhalten hat. „Viele Spenderherzen konnten seither von der Notwendigkeit der Hilfe überzeugt werden, um den Waisenkindern einen guten Start ins Berufsleben im eigenen Land zu ermöglichen“, so Keller. Nach dem Start 2009 war er im Juni vergangenen Jahres zum zweiten Mal in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Kürzlich führte er eine kleine Delegation mit Luitpold Moser (Neuburg), Martin Scheuermann (Bäumenheim) und Rebecca Dietz ( Genderkingen) für zehn Tage in das Land in der Sahel-Zone.

Konkreter Anlass war auch die Übergabe einer Spende der Grundschule Genderkingen. Nach einem Vortrag von Keller in der Schule auf Initiative von Lehrerin Gabi Schwab waren Kinder und Eltern sehr gerührt und spendeten neben Geld viele Spiele und einen von allen Kindern unterschriebenen Fußball. Als Gastgeschenk überreichte Keller an Direktor Sibiri Gansonre eine Spende in Höhe von 4100 Euro. Stellvertretend nahmen fünf Kinder aus den Händen der Delegation die Spiele, Malkreide, Puzzles und Gummibärchen entgegen.

Die fundierte Ausbildung der Kinder ist für die Helfer ein wichtiger Aspekt

Derzeit werden im Waisenhaus 103 Kinder betreut. Neben medizinischer Versorgung, Verpflegung und Bekleidung ist die fundierte pädagogische Ausbildung ein wichtiger Aspekt. Josef Keller verschaffte sich von der Verwendung der Spenden ein Bild und besichtigte Baumaßnahmen, die durch seine Initiative entstanden sind. Er sah aber auch, dass weitere Hilfe nötig ist. In seiner Rede vor Stadt-Vertretern und Waisenhaus-Personal versprach er weitere Unterstützung. Mit Dapron Kambou, ehemaligem Militär-Attache an der Botschaft in Berlin, und Cloude Ouedraogo, dem Betreuer der Delegation, hat Keller wichtige Kontaktpersonen vor Ort.

Die bayerische Delegation zu Besuch im Familienministerium (Vierter bis Achter von links): Luitpold Moser, Josef Keller, die Generaldirektorin, Rebecca Dietz und Martin Scheuermann sowie weitere Ministerialmitarbeiter. Foto: Barry Idrissa

Ein Besuch bei der Generaldirektorin des Familienministeriums verdeutlichte die Wertschätzung des Besuchs aus Deutschland. Eine Gesprächsrunde in der deutschen Botschaft in Ouagadougou mit hochrangigen Vertretern des Auswärtigen Amtes brachte wertvolle Anregungen für weitere Unterstützungen, besonders auf infrastruktureller Ebene.

Cloude Ouedraogo arbeitet als Ausbildungsleiter für junge Menschen, er ist der direkte Ansprechpartner für die Kinder nach der Entlassung aus Schule und Waisenhaus. Auch hier betonte Keller seine Spendenbereitschaft, indem er spontan ältere Schreinermaschinen aus einer ihm gehörenden und stillgelegten Schreinerei dem Ausbildungsleiter schenkte. Der Transport nach Burkina Faso wird derzeit organisiert.

Der Terror in der Sahel-Zone breitet sich aus. Das Hotel war streng bewacht

Nur indirekt war die Delegation von den Auswirkungen der zwei Putsche des vergangenen Jahres betroffen. „Die Menschen sind durchwegs freundlich zu den Gästen“, so Keller. Protestiert wurde im Herbst lediglich vor der Botschaft der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Jedoch fehlt bei der breiten Bevölkerung auch 63 Jahre nach der Unabhängigkeit echtes Demokratie-Verständnis und Russland versucht auch hier, seinen Einfluss auszubauen. Größte Gefahr ist der sich ausbreitende Terror in der Sahel-Zone. Der bayerischen Delegation wurde dringend geraten, Hauptstadt und Umgebung nicht zu verlassen. Der Zugang zum Hotel und zu öffentlichen Einrichtungen waren, so Keller, stark bewacht.