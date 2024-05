Auto kracht in Zaun – Fahrer flüchtet

Ein Unbekannter fährt in Genderkingen einen Zaun an und fährt dann davon. Die Polizei Rain bittet um Hinweise.

Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Genderkingen ereignet. Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurde am Anwesen Donauwörther Straße 13 der Zaun beschädigt. Vermutlich verlor laut Polizei ein bislang unbekannter Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in den Zaun. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)