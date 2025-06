Bäumenheimer Stockfreunde im Wechselbad der Gefühle

Zur feierlichen Einweihung der neuen Pflasterbahnen der SV Genderkingen fand vor Kurzem ein Stockschießturnier mit 11 Teams statt. Die Stockfreunde waren mit dabei und die Mannschaft, bestehend aus Susanne Zinsmeister, Markus Reiner, Franz Schneider, Frank van Baalen sowie Ersatz-Spieler Peter Haubner erwischte, ohne selbst großartig zu spielen, einen Traumstart. Wertingen wurde klar geschlagen und das Spiel gegen Bertholdsheim war nach fünf Kehren auch schon positiv entschieden. Gegen Tagmersheim machte man am Anfang zu viele Fehler. Die Bäumenheimer konnten zwar den Rückstand reduzieren, aber das Match verlor man. Rain und Genderkingen wurden danach deutlich besiegt. Somit waren die Bäumenheimer nach fünf Spielen ganz vorne mit dabei und die Leistungen waren nun auch konstant. Im Spiel gegen Joshofen, dass sich krankheitsbedingt mit einem Spieler aus dem Bezirk Nürnberg verstärkt hatte, leistete man sich in den ersten beiden Kehren zu viele Fehler. Die Bäumenheimer holten zwar einigermaßen auf, aber das Spiel konnten sie nicht mehr gewinnen. In den Spielen gegen Harburg und Nordheim war dann der Wurm drin. Beide Male waren die Leistungen nicht gut genug, aber mit etwas mehr Konzentration wäre deutlich mehr drin gewesen. Stattdessen gingen beide Spiele verloren. Die letzten Begegnungen gegen Oberndorf und Münster brachten leider keine Wende. Von Anfang an machten die Bäumenheimer zu viele Fehler und es gab zwei Niederlagen. Nachdem das Team nach sieben Spielrunden noch auf Platz 4 der Zwischentabelle gelegen war, rutschen die Stockfreunde auf Grund der vielen Niederlagen zum Schluss noch weiter auf Platz 8 der Endrangliste ab. Sieger des Turniers wurde Joshofen, vor Tagmersheim und Münster.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!