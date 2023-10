Genderkingen

vor 16 Min.

Beim Bezirks-Reiterfest in Genderkingen ist für Mensch und Tier viel geboten

Beim Reiterfest in Genderkingen galt es Gemütsprüfungen abzulegen, bei denen Pferde und Ponys sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen.

Plus Auf dem Schwabhof in Genderkingen feiern die Freizeitreiter- und -fahrer Schwabens ihr 20-jähriges Bestehen. Die Vierbeiner meistern viele Herausforderungen.

Von Jule Eibl Artikel anhören Shape

Idyllisches Hufgeklapper und zufriedenes Schnauben der Pferde ist auf dem Schwabhof in Genderkingen zu hören. Der Bezirksverband Schwaben der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) feiert dort sein 20. Jubiläum. Immerhin 600 Mitglieder gehören ihm bezirksweit an und so herrscht anlässlich der Feier reger Betrieb auf dem Schwabhof. Dort ist ein Gemütstest für Pferde organisiert. Über 40 Vierbeiner mit ihren Bezugspersonen sind angemeldet, davon rund 35 Gastpferde, die aus ganz Schwaben per Hänger angereist sind.

Lena Ziegelbauer ist mit ihrem Pferd Spirit, benannt nach dem gleichnamigen Film, eineinhalb Stunden gefahren. Ein paar der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zu einem etwa 30 Kilometer langen Wanderritt zum Schwabhof aufgebrochen, erzählt Franziska Schwab, die Leiterin des Hofs. Diese Pferde haben ihr ruhiges Gemüt wahrscheinlich schon unterwegs unter Beweis gestellt. Doch was heute auf den beiden Reitplätzen aufgebaut ist, ist sicherlich nicht alltäglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen