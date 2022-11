Genderkingen

12:00 Uhr

Bischof Bertram Meier steht jetzt im Goldenen Buch von Genderkingen

Plus Brennen für den Glauben: Der Oberhirte des Bistums Augsburg kommt zur Altarweihe nach Genderkingen. Wen er für einen "Influencer Gottes" hält.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

"Die Kirche soll im Dorf bleiben, und das Dorf soll in der Kirche bleiben." Dies war nicht nur eine der zentralen Aussagen der Predigt, die Bischof Bertram Meier in der Kirche St. Peter und Paul hielt. Er schrieb diesen Wunsch auch in das Goldene Buch der Gemeinde Genderkingen. Der Oberhirte des Bistums Augsburg war zur Segnung des neuen Ambos und der Konsekration des aus Naturstein gefertigten Volksaltares gekommen. Bezugnehmend auf den Ritus, mit dem der Altar seine Weihe erhielt, forderte er, nicht nur der Altar solle brennen, sondern auch die Gläubigen sollten "burning persons" für Gott sein. Der Altar sei ein festes Steinmal, das Stabilität gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen