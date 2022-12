Bischof ehrt Genderkinger Kirchenpfleger Rudi Hirschbeck

Dem Kirchenpfleger wird eine hohe Auszeichnung zuteil. Bertram Meier überreicht ihm das silberne Ulrichskreuz.

"Er ist unruhig und hartnäckig“, charakterisierte Bischof Bertram Meier den Geehrten humorvoll. Gemeint ist Rudi Hirschbeck, der im Rahmen der Altarweihe in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Genderkingen mit dem silbernen Ulrichskreuz des Bistums Augsburg ausgezeichnet wurde. Der Oberhirte fügte an, dass er – als Theologe in Finanzdingen unbeschlagen – bei der hohen fachlichen Kompetenz von Hirschbeck ruhig schlafen könne.

Der ehemalige Bankdirektor bringt seine beruflichen Erfahrungen seit acht Jahren als Mitglied des Diözesan-Steuerausschusses und weiterer Gremien des Bistums engagiert ein. Seit dem 1. Februar 2010 ist er Kirchenpfleger der Pfarrei Genderkingen und zeichnete dabei wesentlich für die umfangreiche Kirchen- und Turmrenovierung vor wenigen Jahren verantwortlich.