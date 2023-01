Genderkingen

vor 17 Min.

Bunter Abend in Genderkingen: Die Faschingsgaudi ist zurück im Ort

Plus Von Pferdeäpfeln bis hin zum Neun-Euro-Ticket wird beim Bunten Abend in Genderkingen einiges aufs Korn genommen.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Mit dem Motto „Back to the roots“ – „Zurück zu den Wurzeln“ hatten die Genderkinger Faschingsfreunde nicht zu viel versprochen. In der Zwangspause haben die vor einem Vierteljahrhundert gegründeten Narren nichts verlernt. In alter und neuer Frische wirbelten die Akteure tänzerisch und mit Wortakrobatik über das Parkett. Hofmarschall Roman Forster führte humorvoll und routiniert durch das Programm. Der Zoll-Saal, in den Vereinsfarben Blau-Rot-Gold dekoriert, war von der ersten Minute bis zum Ende des gut fünfstündigen „Bunten Abends“ mit Begeisterung dabei.

