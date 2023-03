Die neue Kläranlage in Genderkingen wird auch für die Bürger teuer

Von den Gesamtkosten in Höhe von sieben Millionen Euro müssen auch die Bürger in Genderkingen einiges tragen. Bürgermeister Leonhard Schwab nennt Details.

In der KW 21, also Ende Mai, soll die neue Kläranlage der Gemeinde Genderkingen in Betrieb gehen. Bürgermeister Leonhard Schwab informierte den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung über den Verlauf der Arbeiten.

Dieser Tage würden die Bescheide über den Verbesserungsbeitrag versandt, so Schwab weiter. Gemäß der erlassenen Satzung wird von den Bürgern auf die Gesamtkosten von 7 Millionen Euro ein Beitrag von etwas mehr als drei Millionen Euro erhoben. Von den 39 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche und 11,93 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche sind im April 2023 und Februar 2024 jeweils 40 Prozent fällig – der Rest nach Abrechnung der tatsächlichen Kosten.

Kläranlage Genderkingen: 1,3 Millionen Euro werden über Gebühren bezahlt

Zu den Baukosten erwartet man außerdem 2,66 Millionen Euro aus der staatlichen Härtefallförderung und der Beteiligung des Zweckverbandes Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW). 1,3 Millionen Euro werden über die künftigen laufenden Gebühren aufgebracht.

