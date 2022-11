Genderkingen

25.11.2022

Die Pfarrkirche in Genderkingen erhält einen neuen Altar

Plus Bischof Bertram Meier wird am Samstag den neuen Altar der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Genderkingen weihen. Zugleich werden Reliquien beigesetzt – auch die eines 15-Jährigen.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Einen neuen Volksaltar erhält die Pfarrkirche St. Peter und Paul an diesem Samstag. Gemäß einer seit 1965 geltenden Vorschrift erhielt auch Genderkingen einen "Volksaltar". Der Priester zelebrierte nun zu den Gläubigen hin – zuvor feierte er mit dem Rücken zum Volk. "Dieser Altar erhielt wohl nie die rituelle Weihe", vermutet Kirchenpfleger Rudi Hirschbeck. Er war der Initiator für die Errichtung eines neuen Altares im Chorraum und gewann für die Finanzierung auch Förderer. Denn Kirchensteuermittel sind in der Zeit knapper werdender Einnahmen dafür nicht vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen