Diebin plündert Regal in Dorfladen in Genderkingen

In Genderkingen gibt es einen Tausch-Dorfladen. Eine Unbekannte nimmt Taschen voll mit Ware mit, wird aber von einer Kamera gefilmt.

Einen dreisten Ladendiebstahl in einem besonderen Geschäft in Genderkingen beschäftigt jetzt die Polizei. Seit Juni 2021 besteht im sogenannten Enzlerhaus im Zentrum des Orts ein kleines Geschäft mit diversen Automaten und einer Leihbücherei. Im Juni wurde der Laden erweitert. Das Warensortiment wurde durch ein Regal ergänzt, in welchem frei zugänglich diverse Waren angeboten wurden. Das Konzept der Betreiber: "Nehmen und in gleichwertiger Form zurückbringen." Offenbar, so die Polizeiinspektion Rain in ihrem Pressebericht, "hat dies eine Frau falsch verstanden".

Die Diebin in Genderkingen wurde gefilmt

Per Videoaufzeichnung wurde beobachtet, wie sie am Tag nach der Vorstellung des neuen Modells, also am Samstag, 25. Juni, gegen 18.40 Uhr, das Geschäft betrat. Sie räumte das Regal beinahe komplett leer und packte die Waren in mehrere mitgebrachte Taschen. Danach verließ sie den Dorfladen, ohne irgendetwas zu bezahlen oder später zu bringen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 90 Euro.

Nach einer Strafanzeige durch die Gemeinde Genderkingen ermittelt jetzt die Polizei wegen Ladendiebstahls. Bei der Täterin handelt es sich um eine Frau mittleren Alters mit langen schwarzen Haaren mit südländischem Teint. (AZ)