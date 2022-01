Ein Genderkinger mit vielfachem Engagement: Rudi Hirschbeck wird 70

Der diplomierte Bankwirt Rudi Hirschbeck stellt sein Wissen seit Jahrzehnten auch ehrenamtlich zur Verfügung. Am Montag feiert er seinen 70. Geburtstag.

Ein vielfach engagierter Bürger feiert am Montag seinen 70. Geburtstag: Rudi Hirschbeck war vor seinem "offiziellen" Ruhestand 45 Jahre im Bankgeschäft berufstätig, ein Vierteljahrhundert davon als Direktor bei der Unicredit. Seine Kenntnisse brachte er darüber hinaus in mehreren Ehrenämtern ein, erhielt dafür hohe Auszeichnungen und ist weiterhin in Gremien gemeinnütziger und kirchlicher Organisationen aktiv.

Geboren in Schwörsheim, erlernte er nach der Mittleren Reife den Beruf des Bankkaufmanns und bildete sich zum diplomierten Bankbetriebswirt fort. Bei der Industrie- und Handelskammer wirkte er 30 Jahre als Prüfer für Bankkaufleute. Bei der Deutschen Rentenversicherung Süd war er 24 Jahre alternierender Vorsitzender des Prüfungs- und Haushaltsauschusses sowie Mitglied der Vertreterversammlung, bei der AOK Mittelfranken wirkte er als Mitglied des Beirates.

Seit zwölf Jahren ist Hirschbeck Kirchenpfleger in Genderkingen

Aktuell ist Rudi Hirschbeck noch Mitglied des Aufsichtsrates einer Trägergesellschaft (zwei Kliniken sowie Senioren- und Pflegeheime), Beiratsmitglied bei der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser und Mitglied im Diözesansteuerausschuss Augsburg, wo er gleichzeitig in drei Fachausschüssen mitwirkt.

Seit zwölf Jahren ist Hirschbeck auch Kirchenpfleger im heimischen Genderkingen. Die Maßnahmen dieser Zeit erfüllen ihn mit besonderer Freude: Sanierung, Renovierung und Einbau eines neuen Glockenstuhles sowie neuer Außenanstrich der Pfarrkirche, Restaurierung und Erweiterung der Steinmeyer-Orgel, Restaurierung der Enderle-Kreuzwegstationen sowie mehrere Maßnahmen am Pfarrhof - um nur die größten Projekte zu nennen.

Eine seiner Leidenschaften ist der Fußball. Lange Zeit war er aktiver Spieler der Donauwörther Mondspritzer, seit 35 Jahren ist er Mitglied des FC Bayern München und besucht stets die Heimspiele in der Allianz-Arena. Mit großem Stolz bezieht Rudi Hirschbeck seine Familie in den Rückblick auf sieben Lebensjahrzehnte ein. Zwei längst erwachsene Söhne hat er mit seiner Frau Rosa, mit der er seit 46 Jahren verheiratet ist. Mit ihr teilt er nicht nur die Erinnerungen an schöne Urlaube, sondern vermerkt dankbar: "Sie hielt mir den Rücken frei, deshalb konnte ich die Ehrenämter alle ausführen". Große Freude machen ihm die fünf Enkelkinder, mit denen er gerne viel Zeit verbringt - das hält ihn ebenso jung wie die Aktivitäten in den Ehrenämtern. (arh)