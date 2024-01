Eine närrische Weltreise von Format gibt es in Genderkingen zu erleben

Plus Mit prachtvollen Tanzgruppen und komödiantischen Einlagen auf hohem Niveau punkteten die Genderkinger Faschingsfreunde. Es war ein viereinhalb stündiger aufregende Flug einmal um die Faschingswelt.

„Schnallen Sie sich an, nehmen Sie eine aufrechte Sitzposition ein und begeben Sie sich mit den Gend-Air Kinger Faschingsfreunden auf einen viereinhalbstündigen Flug einmal um die Faschingswelt!“ Dieser Einladung konnten die Närrinnen und Narren im voll besetzten Saal des Zollwirts nicht widerstehen. Begrüßt vom Pilotenteam Franz Walzel und Susanne Strauß (dem GFF-Präsidium) und von den freundlichen Stewardessen mit den Sicherheitsinstruktionen vertraut gemacht (FFP-2-Masken, aufblasbare Gummitiere etc.), entführte Hofmarschall Roman Forster das begeisterte Premierenpublikum zu einer erst nach Mitternacht endenden „Weltreise des Faschings“.

Es wurde wieder eine richtige „Genderkinger Gaudi“ – und Anteil daran hatten ganze Hundertschaften von Mitwirkenden, allen voran zahlreiche Tanzgruppen und -garden, aber auch mehrere komödiantische Einlagen auf fast durchgängig sehr hohem Niveau. Echt toll, was die Lechgemeinde mit ihren gerade mal 1250 Einwohnern in der fünften Jahreszeit alles auf die Bühne bringt!