Fahrerin fällt in Sekundenschlaf und landet an einem Baum

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 21-jährige Frau aus Rain, die Sonntagfrüh gegen 5.15 Uhr in Folge eines Sekundenschlafs mit ihrem Kleinwagen auf der B16 von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei Rain mitteilt, passierte der Unfall in Höhe Genderkingen. Nachdem die Fahrerin etwa 75 Meter den Straßengraben entlanggefahren war, kam sie letztlich an einem Baum zum Stehen. Ihr stark beschädigter Wagen wurde abgeschleppt. (AZ)