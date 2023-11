Fasching: Julian I. und Rebecca I. sind das neue Prinzenpaar

Die Genderkinger Faschingsfreunde präsentieren ihre Regenten. Sturm des Rathauses sowie ein Abend mit Musik und Tänzen zum Auftakt.

Die Genderkinger Faschingsfreunde (GFF) haben ausgelassen die neue Saison eröffnet. Sie kürten die neuen Regenten und stürmten das Rathaus. Bevor die Treppen erklommen und der Gemeindeschlüssel übergeben werden konnte, mussten einige Quizfragen beantwortet werden. Ungeschoren kamen die drei Bürgermeister Leonhard Schwab, Michael Fürst und Gerhard Munninger nicht davon. Ihre Krawatten wurden fachmännisch „gestutzt“. GFF-Hofmarschall Roman Forster hatte ein kleines Quizduell vorbereitet, bei dem die Gemeinde-Vertreter gegen die Faschingsfreunde antreten durften. Bei Fragen „Rund um die Welt“ setzten sich die Narren durch.

Die Präsentation des Prinzenpaars fand im Zollsaal statt. Das Motto der Saison lautet: „Weltreise des Faschings.“ Präsidenten Franz Walzel würdigte Nicole Weißenburger und Alex Strenge, die bei einer Ordensverleihung in Fellheim den „Staufer-Löwen in Gold“ erhalten hatten. Das ist die höchste Auszeichnung, die der Bayerisch-Schwäbische Fastnachtsverband zu vergeben hat.

Tanzgruppen der Genderkinger Faschingsfreunde zeigen ihr Können

Tänze gehörten ebenfalls zum Programm. Die Mariquitas, die Jüngsten des Vereins, standen unter dem Motto „Dia de los Muerto“ das erste Mal auf der Zollbühne. Weitere Darbietungen zeigten die Marsch-Mellows, die Kringle Chipz, die Superstarz, Funkenmariechen Johanna Hornauer und die neu formierte Garde. Zudem heizten die Gugg´mer aus Wörnitzstein dem Publikum ein.

Nachdem das Prinzenpaar der vergangenen Saison, Prinz Jonas I. und Prinzessin Vanessa II., verabschiedet worden war, schlüpfte Roman Forster in die Rolle des Moderators Jörg Draeger und moderierte eine Einlage im Stil der Kult-Spielshow „Geh aufs Ganze“. Drei Paare tauchten hinter den Türen auf, die sich öffneten, doch die neuen Regenten waren nicht darunter. Die Spannung stieg. Das Licht eines Scheinwerfers richtete sich überraschend auf ein Paar, das die ganze Zeit unter den Zuschauern saß. Es handelte sich um die neuen Hoheiten: Prinz Julian I. und Prinzessin Rebecca I. Die wurden sogleich feierlich gekrönt.

Die Termine der Genderkinger Faschingsfreunde in der Saison 2023/24

Die GFF-Termine: Bunte Abende am 13. Januar, am 19. Januar und am 20. Januar jeweils ab 19.30 Uhr, Bunter Nachmittag am 14. Januar ab 14 Uhr, Fschingsumzug am 10. Februar. Der Kartenvorverkauf für die Bunten Abende und den Bunten Nachmittag findet am 29. Dezember ab 18 Uhr im „Zollsaal“ statt. (AZ)