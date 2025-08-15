Ferien am Rudolf-Grenzebach-Flugplatz

Zum Ferienprogramm der Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen wurden am Rudolf-Grenzebach-Flugplatz 26 Kinder aus Donauwörth, Rain und Asbach-Bäumenheim von Alfred Rehberger begrüßt, der ihnen zusammen mit Stefan Kohlhofer, Ioan Langu und Sebastian Eckmeier den Flugplatz mit den Hallen und die Flugzeuge zeigte und die Flugvorbereitung erklärte. Nach einem Papierflieger-Wettbewerb ging es zum Simulator, in dem das „Fliegen“ fast so schön war wie die Flüge über ihre Heimat mit den Piloten Werner Rühmann und Ralf Hieke. Den Abschluss bildete Pizza für alle im Flugplatzrestaurant „Chegusto“.

