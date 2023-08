Horizon Airmeet: Genderkingen wartet mit Spitzenpiloten aus ganz Europa auf

Plus Das Horizon Airmeet findet heuer zum 15. Mal in Genderkingen statt. Mit dabei sind Spitzenpiloten aus ganz Europa und das größte Modellflugzeug der Welt.

Schon auf dem Parkplatz vor dem Genderkinger Rudolf-Grenzebach-Flughafen sind die Modellflugzeuge laut zu hören. Spektakulär fliegen sie durch die Luft, machen die verschiedensten Figuren und sausen anschließend haarscharf über dem Boden an den Zuschauerinnen und Zuschauern vorbei. Durch einen Bauzaun sind die Besucher von der Start-und Landebahn aus Sicherheitsgründen getrennt, aber über das weitläufige Gelände lassen sich die Maschinen der knapp 100 Piloten sehr gut beobachten. Nicht nur das Publikum, sondern auch die Teilnehmer beim 15. Horizon Airmeet sind aus den verschiedensten Ländern angereist.

Es ist einiges los im Start-und Landebereich. Die Piloten schieben ihre Maschinen zum Start, die teilweise noch mit einer Plane abgedeckt sind. In der Warteschlange stehen die unterschiedlichsten Modelle. Manche sind sehr klein, andere Modelle haben fast die Größe eines Autos. Das zeichne das Horizon Airmeet aus, sagt Veranstalter Stefan Wurm: "Wir zeigen hier alles vom Einsteigermodell aus Kunststoffschaum bis zum Jet-Modell. Wir haben zum Beispiel mit der Concorde das größte Modellflugzeug der Welt bei dieser Veranstaltung."