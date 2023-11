Genderkingen

Gemeinderat sieht Musikfestival am Flugplatz kritisch

Ein Musikfestival am Flugplatz beschäftigt die Gemeinde Genderkingen.

Plus Der Gemeinderat in Genderkingen versagt dem "Electric Airport Festival" die Unterstützung. Verhindern kann die Kommune die Veranstaltung rechtlich aber nicht.

"Der Gemeinderat Genderkingen steht der Durchführung eines "Electric Airport Festivals" positiv gegenüber und befürwortet die Planung der Veranstaltung.“ So lautete der Beschlussantrag in der jüngsten Sitzung, nachdem Eric Simanowski, Inhaber von „Xclusive Events“ mit Sitz in Nordendorf zwei Wochen vorher sein Konzept für die Großveranstaltung mit bis zu 5000 Besuchern vorgestellt hatte. Bei der Abstimmung gingen dann nur die Hände von vier der anwesenden elf Gemeinderäte hoch, berichtet Bürgermeister Leonhard Schwab. Sieben Ratsmitglieder stimmten gegen eine positive Begleitung des Projektes seitens der Gemeinde.

Gut 20 Minuten wurde das Für und Wider des Groß-Events diskutiert. Die Stimmen aus der Bürgerschaft waren auch gespalten. Nach dem Empfinden der Gemeinderats-Mehrheit überwog bei den Einwohnern die kritische Einstellung. Die Abstimmung bedeutet nicht das endgültige Aus für das Ereignis.

