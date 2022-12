Genderkingen

12:33 Uhr

Gemeinderat stellt Weichen für Planungssicherheit

Die Gemeinde Genderkingen will Planungssicherheit und überplant nun das rund 13 Hektar große Gewerbegebiet Neuteile.

"Aufgrund des Alters der Bebauungspläne, diverser Überlagerungen der Planungen und jeweils eigener Festsetzungsdokumente ist eine Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Festsetzungen nicht mehr gegeben." Diese Aussage war der Grund, dass Bürgermeister Leonhard Schwab sich Planungssicherheit für künftige Bauvorhaben im Gewerbegebiet wünschte. Der Gemeinderat fasste nun einstimmig den "Aufstellungsbeschluss zur Überplanung des Gewerbegebietes Neuteile". Das rund 13 Hektar große Gebiet, südlich der Kreisstraße von Genderkingen nach Nordheim und westlich des Dorfes gelegen, wurde in den vergangenen Jahrzehnten in drei Abschnitten überplant. Die meisten Grundstücke sind bereits bebaut, zwei Hallen entstehen derzeit. Mehrere Firmen konnten hier zur Ansiedelung gewonnen werden, außerdem verlegten örtliche Betriebe ihr Gelände aus einer beengten Situation nach außerhalb des Dorfes. Mit der Überplanung sollen nun die Festsetzungen planzeichnerisch und textlich "nachvollziehbar für das gesamte Gebiet einheitlich geregelt werden", heißt es in der Bekanntmachung, die die Gemeinde bereits veröffentlicht hat. (arh)

