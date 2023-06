Genderkingen

06:00 Uhr

Genderkingen gibt Wärmeplan in Auftrag

Wie wird in Genderkingen in Zukunft geheizt? Dazu will die Gemeinde einen Rahmen vorgeben.

Plus Eine kommunale Wärmeplanung ist nur bei mehr als 10.000 Einwohnern verpflichtend. Die kleine Gemeinde Genderkingen hält sie dennoch für sinnvoll – und investiert.

Zwei Gegenstimmen gab es zu dem Vorschlag der Genderkinger Bürgermeister Leonhard Schwab und Michael Fürst, eine kommunale Wärmeplanung in Auftrag zu geben. Der Zuschuss aus der „Klimaschutzinitiative“ ist bis Jahresende mit 90 Prozent hoch. Um Bauherrn wie Bürgern eine Information an die Hand geben zu können, sprachen sich insbesondere Fürst und dritter Bürgermeister Gerhard Munninger dafür aus, die 500 bis 1300 Euro Eigenanteil „in die Hand“ zu nehmen. Zwar soll die Wärmeplanung nur für Gemeinde über 10.000 Einwohner verpflichtend werden. „Wer weiß, was dem Gesetzgeber noch alles einfällt“, meldete sich eine weitere Pro-Stimme. Die Gegenstimmen sahen das anders.

Gemeinderat Thomas Meier konnte sich mit der Planung nicht anfreunden – er sehe angesichts der Größe der Kommune wenig Nutzen und die 90-Prozent-Förderung seien letztlich auch Steuermittel, argumentierte er.

