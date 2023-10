Genderkingen

18:00 Uhr

Gemeinde Genderkingen kritisiert Wasserrechtsverfahren

Ab dem Hochbehälter Graisbach, 560 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, fließt das in Genderkingen geförderte Wasser im freien Gefälle in die Metropolregion Nürnberg.

Plus Die Gemeinde Genderkingen wendet sich nun mit einer 15-seitigen Eingabe ans Landratsamt. Sie vermisst von dort Informationen, wie es mit dem WFW weitergeht.

Die Gemeinde Genderkingen wendet sich mit einer Reihe von Kritikpunkten in Sachen „Wasserrechtsverfahren“ an das Landratsamt Donau-Ries. Bürgermeister Leonhard Schwab legte dem Gemeinderat jetzt ein Schreiben vor, dass er zusammen mit Rechtsanwalt Christian Wiggers entworfen hat und das das Einvernehmen der Ratsmitglieder fand. Darin geht es um den bekannten Antrag des Wasserzweckverbands Fränkischer Wirtschaftsraum. Zeitlicher Anlass ist, dass die bisherige Bewilligung für den WFW am 31. Dezember ausläuft und seit dem Erörterungstermin (26./27. Juli in der Harburger Turnhalle) aus dem Landratsamt nichts Konkretes zu hören war.

Die Kritik beginnt bereits im zweiten Absatz der 15 Seiten umfassenden Eingabe: „Vorwegzunehmen ist, dass auch im Erörterungstermin die in den vorgelegten Stellungnahmen und Einwendungen der beteiligten Gemeinden vorgetragenen Bedenken gegen die beantragte Bewilligung – soweit sie überhaupt behandelt wurden – im Wesentlichen nicht ausgeräumt wurden.“

