Genderkingen wird zum Mekka der Modellflug-Branche

Am Wochenende findet am Flugplatz in Genderkingen die Messe "Jets & Props" statt. Das Event ist mittlerweile ein Wirtschaftsfaktor für die Region.

Am kommenden Wochenende gibt es am Flugplatz in Genderkingen wieder viel zu sehen. Vom 9. bis 11. September verwandelt sich das Gelände um das Rollfeld in die weltweit größte Messe für Modellflugzeugbau. Im Fokus von "Jets & Props" stehen - wie der Name schon sagt - Jets und Propellerflugzeuge, aber auch Segelflieger und Schlepper. Organisator Emmerich Deutsch erwartet bei der dritten Auflage der Messe über 100 Aussteller aus 18 Ländern. An den drei Tagen rechnet er mit 10.000 Besuchern.

Wer dieser Tage am Rudolf-Grenzebach-Flugplatz in Genderkingen vorbeifährt, ahnt bereits, dass hier Größeres stattfinden wird. Die Felder sind bereits zum Parkplatz und Campingfeld abgesperrt, ein über 200 Meter langes Zelt erstreckt sich direkt am Flugfeld. Die Messe ist aber nicht nur für Insider und Modellbaufans gedacht, sondern offen für jedermann. Drei Tage verwandelt sich der Himmel über Genderkingen zu einer ständigen Flugshow. Das, was auf 4500 Quadratmetern Messefläche präsentiert und verkauft wird, können Besucher direkt in Aktion sehen. Täglich gegen 13 und 16 Uhr gibt es einen Showblock, in dem professionelle Piloten ihr Können mit den Modellfliegern zeigen. Zwei Moderatoren vor Ort kommentieren live, was und wer zu sehen ist.

Das größte Modellflugzeug der Welt landet in Genderkingen bei "Jets & Props"

Besonderheiten gibt es genug, doch unter anderem wird das größte Jet-Modellflugzeug der Welt, eine Concorde, zu sehen sein - am Boden und in der Luft. Es ist der einzige Flug der Maschine in Deutschland auf einer Veranstaltung in diesem Jahr. Fliegt sie nicht, ist sie im Messezelt zu sehen. Das Red Bull Team ist in Genderkingen dabei und wird unter anderem zwei Starfighter abheben lassen. Der 150 Kilo schwere Alpha-Jet ist ebenfalls eingeplant.

2022 hat die Messe, die bisher Jetpower hieß, zwar einen neuen Titel, bleibt aber vom Konzept her gleich. Sie ist Treffpunkt für alle namhaften Hersteller von Modellfliegern aus aller Welt. Dank der guten Kontakte von Deutsch in die ganze Welt hat sich die Messe zum angesagten Treff der Szene entwickelt. "Es gibt nichts Vergleichbares", sagt Emmerich Deutsch, der durch seine eigene Firma PBS das internationale Netzwerk aufgebaut hat. Mittlerweile hat er für Jets & Props eine eigene GmbH gegründet und sich einen Partner aus Oberhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) geholt.

Eintritt zu "Jets & Props" kostet zwölf Euro pro Tag

Ganz nebenbei ist die Messe für die Region ein Wirtschaftsfaktor. "Die Hotels im Umkreis von 30 Kilometern sind voll", sagt Organisator Deutsch. Jeder Aussteller reise mit mindestens fünf Personen an, und wer nicht auf dem eigens angelegten Campingplatz mit über 150 Stellplätzen unterkommen wollte, habe sich ein Zimmer gemietet. Zudem habe er von vielen Ausstellern schon mitbekommen, dass sie länger als das Wochenende bleiben und sich die Region ansehen wollen.

