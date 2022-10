Genderkingen

Genderkinger sorgen sich um Hoch- und Grundwasser

Plus Die Renaturierung der Donau, der Polder in Riedlingen und City-River in Donauwörth sieht man in Genderkingen kritisch. Das brachten sie jetzt im Landtag vor.

Die Planung zur Rückverlegung der Donau in das um 1860 aufgegebene Flussbett unter dem Titel "DonAuRevive" hat viele Bürger verunsichert. Über ein Gespräch mit drei hochrangigen Mitarbeitern des Umweltministeriums, das auf Vermittlung von Landtagsabgeordnetem Johann Häusler zustande gekommen ist, berichteten die drei Bürgermeister im Gemeinderat. Die Skeptiker können demnach die Hoffnung haben, dass die Maßnahme in absehbarer Zeit doch nicht umgesetzt wird.

