vor 33 Min.

Gibt es bald zwei Glasfasernetze in Genderkingen?

Plus DSL mobil kündigt an, sein Ortsnetz erweitern. Dazu gibt es außerdem ja auch noch das Angebot von "Unsere grüne Glasfaser (UGG)". Ende November gibt es eine Bürgerversammlung.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Irritiert war mancher Einwohner Genderkingens über die Informationen zum schnellen Internet, die publiziert wurden beziehungsweise ins Haus flatterten. Redet die Politik noch vom Fernziel "Gigabit", bekommt Genderkingen eventuell bis 2024 zwei parallele Glasfasernetze. Groß war deshalb die Besucher-Resonanz bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Mathias Korber, Geschäftsführer der in Asbach-Bäumenheim ansässigen Firmen KVT und DSL mobil, stellte dem Gemeinderat seine Planungen vor und versicherte, bis Ende kommenden Jahres Genderkingen vollständig mit dem schlüsselfertigen Glasfasernetz FTTP (Fiber to the Pipe) zu versorgen.

