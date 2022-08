Genderkingen

Horizon Airmeet in Genderkingen: Am Wochenende fliegen sie wieder

120 Modelle und Tausende von Zuschauern: In Genderkingen findet am kommenden Wochenende wieder „Horizon Airmeet“ statt.

Für viele Fans der Modellflug-Szene ist es ein wichtiger Termin im Kalender, wenn auf dem Flugplatz Genderkingen die Show "Horizon Airmeet" stattfindet. Erst recht ist das heuer so, da nach zwei Jahren pandemiebedingtem eingeschränkten Zugang für Zuschauer die Großveranstaltung nun wieder öffentlich zugänglich ist. So mancher Teilnehmer, Flugbegeisterte und Neugierige wird sich wohl am Freitag und Samstag wieder dorthin aufmachen, um selbst Modelle in den Himmel steigen zu lassen, oder spektakuläre Flugkünste zu beobachten, die die internationalen Profis in den Himmel zaubern. Tausende Besucher aus ganz Europa werden diesmal wieder auf dem Gelände des Rudolf-Grenzebach-Flugplatzes erwartet. Das zweitägige Event gilt laut Veranstalter als das vielleicht größte dieser Art in Europa.

