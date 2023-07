Genderkingen

15:07 Uhr

Im Haushalt Genderkingen explodiert die Kreisumlage

In den Hansele-Stadel wird die Gemeinde Genderkingen im laufenden Haushaltsjahr investieren. 70.000 Euro sollen in dessen Sanierung fließen.

Plus Die Gemeinde muss heuer eine Rekordsumme von 1,4 Millionen Euro an den Landkreis abgeben. Woran das liegt und wie trotzdem noch in die Infrastruktur investiert werden kann.

Artikel anhören Shape

Ein schwieriges Haushaltsjahr will die Gemeinde trotz hoher Investition ohne neue Darlehensaufnahme „meistern“. Einstimmig hat der Gemeinderat den Etat für 2023 verabschiedet – mit gut 8,6 Millionen Euro liegt er nur knapp unter dem Rekord-Haushaltsplan von 2022.

Zwei gute Nachrichten vorab: die Hebesätze für Grundsteuer A (390 Prozent) und B (370) sowie die Gewerbesteuer (330) bleiben unangetastet und neue Kredite werden nicht aufgenommen. Doch zwei Faktoren liegen den Verantwortlichen „im Magen“. Eine Gewerbesteuer-Rückzahlung von rund 700.000 Euro kann nicht kompensiert werden und die Kreisumlage „explodiert“ von 705.000 Euro (in 2021) und 906.000 Euro (im Etat 2022) auf nun 1.409.000 Euro. Ausschlaggebend dafür ist einerseits die Erhöhung des Umlagesatzes, andererseits die „sprudelnde“ Gewerbesteuer im Jahr 2021. Die laufenden Kosten können allerdings heuer nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 820.760 Euro gedeckt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen