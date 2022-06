Im neuen Dorfladen in Genderkingen setzt man auf Vertrauen

Plus Genderkingen hat jetzt einen kleinen Dorfladen. Das Konzept ist aber ein besonderes und beruht auf Ehrlichkeit der Kunden. Wie genau das funktioniert.

In Genderkingen gibt es jetzt einen neuen Dorfladen ganz anderer Art. Denn es handelt sich bei dieser Idee für die Nahversorgung auf dem Land nicht um einen klassischen Lebensmittelladen, wie er in Wolferstadt oder Oberndorf geführt wird. Die Genderkinger gehen andere Wege. Das hat gute Gründe.