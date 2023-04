Genderkingen

06:00 Uhr

In Genderkingen entstehen große Hallen: Das steckt dahinter

Plus Im neuen Gewerbegebiet "Neuteile" in Genderkingen geht mächtig was voran. Wer sich dort ansiedelt, baut und warum die Gemeinde beim Naturschutz nachbessern muss.

Von Adalbert Riehl

Dass Genderkingen ein attraktiver Standort für Gewerbe ist, sieht man nicht nur von der B16 aus. Doch nicht nur die Lange Gwand ist Heimat für Firmen wie Eigner Fertigbau, den Online-Händler Raumschmiede und den Lechtaler Trachtenmarkt. Auch im Gewerbegebiet "Neuteile" vom Ortsausgang Genderkingen Richtung Flugplatz tut sich einiges. In den vergangenen Monaten wurden dort Flächen geebnet, aufgekiest und schließlich große Hallen errichtet.

Die Firma Emil Endres hat im nordwestlichen Teil vor fünf Jahren eine große Halle errichtet – ein Drittel dient ihm für Verarbeitungsaufträge, zwei Drittel sind als Lager vermietet. Aufgrund des großen Bedarfs hat Endres im Februar eine zweite Halle fertiggestellt und für Logistikzwecke als Palettenlager vermietet. Die Firma Alexander Hartung hat das von der Gemeinde erworbene Areal mit einer Halle bebaut und einen großen Lagerplatz angelegt – genutzt auch von dem in Rain mit einem Zweigbetrieb ansässigen Unternehmen Compo.

