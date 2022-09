In Genderkingen gab es Flugzeuge und Co. aus nächster Nähe zu bestaunen

In Genderkingen hat nach der Corona-Pause wieder das Flugplatzfest stattgefunden. Dabei gab es für die Besucher viel zu sehen.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hat wieder das traditionelle Flugplatzfest am Rudolf-Grenzebach-Flugplatz Donauwörth-Genderkingen stattfinden können. Der neue Vorsitzende Oliver Klauser freute sich, die Besucher im Namen der Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen (MDG) begrüßen zu können.

Traditionell begann das Flugplatzfest mit dem Hangar-Gottesdienst, der erstmals von Pfarrer Jörg Biercher aus Rain zelebriert wurde. Danach wurde der fliegerische Teil von den Neuburger Modellfliegern eröffnet. Sie zeigten wieder einmal, dass ihre Fallschirmspringer und auch ihre Jets selbst bei nicht so gutem Wetter atemberaubende Vorführungen machen können, während "manntragende" Ballonfahrten und Fallschirmsprünge diesmal nicht möglich waren.

Auch die Tensor 600 wird am Flugplatz in Genderkingen vorgestellt

Trotz des kühlen und feuchten Wetters kamen viele luftfahrtbegeisterte Besucherinnen und Besucher. Besonders beliebt waren erneut die Rundflüge mit dem Donauwörther "Traditionshubschrauber" BO105. Aber auch die Vereinsflugzeuge (vor allem das moderne Ultraleicht-Flugzeug "Donauries") und etliche Oldtimer fanden am Boden und in der Luft viele Interessenten - genauso wie die völlig neuartige Tensor 600 "Made in Genderkingen" der Firma Fraundorfer. (AZ)