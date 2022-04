Genderkingen

vor 16 Min.

In Genderkingen sprudelt die Gewerbesteuer kräftig

Das Juze in der Raiffeisenstraße soll heuer mit einem Aufwand von 150.000 Euro saniert werden; insbesondere steht auch eine Erneuerung des Dachstuhles an.

Plus Die Gemeinde Genderkingen stellt einen Rekord-Etat auf. Bei den Investitionen fließt das meiste Geld in die Kläranlage, aber auch an die Jugend wird gedacht.

Von Adalbert Riehl

Der Gemeinderat Genderkingen hat erneut einen Rekord-Etat aufgestellt, 8,96 Millionen Euro umfasst er in Summe. Im Vorjahr hatte Bürgermeister Leonhard Schwab gehofft, dass das Volumen künftig wieder sinken würde. Die erneute Steigerung ist insbesondere im Vermögenshaushalt dadurch bedingt, dass sich Projekte auf 2022 verschoben haben und Schluss­rechnungen zum Jahreswechsel noch ausstanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .