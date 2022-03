In Genderkingen wird in einer Nacht zweimal eingebrochen

Unbekannte steigen in zwei Firmengebäude im Gewerbegebiet "Neuteile" ein. In einem Fall wird Bargeld geklaut. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht auf Freitag in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet "Neuteile" in Genderkingen eingedrungen. Er hebelte nach Angaben der Polizei eine Außentüre und ein Fenster auf und gelangte so in die Büros. Dort durchwühlte und verwüstete er sämtliche Räumlichkeiten. Der genaue Diebstahlsschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden werde auf mehrere Tausend Euro geschätzt, so die Beamten.

Die Täter brachen in derselben Nacht in ein zweites Firmengebäude in Genderkingen ein

In derselben Nacht wurde auch in ein zweites Firmengebäude in der "Neuteile" eingebrochen. Hier hebelte der Täter ebenfalls eine Türe auf und beschädigte ein Metalltor. Im Gebäude durchsuchte er die Büroräume und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden wird hier auf etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu wenden. (AZ)

