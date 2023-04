Genderkingen

19:00 Uhr

Junges Luftfahrtunternehmen Tensor aus Genderkingen will wachsen

Gründer Christoph Fraundorfer (links) gibt den CEO-Posten ab an Hubertus von Janecek ab.

Plus Die Vision: Ein Tragschrauber, der überall sicher fliegen kann. Um die Technologie am Markt zu etablieren, hat die Tensor AG einen neuen Geschäftsführer.

Artikel anhören Shape

Das Luftfahrtunternehmen Tensor in Genderkingen verstärkt seine Geschäftsleitung: Ab April 2023 ist Hubertus von Janecek neuer CEO des Luftfahrt-Unternehmens, das seinen Sitz direkt am Flugplatz hat und zuvor Fraundorfer Aeronautics hieß. Unternehmensgründer Christoph Fraundorfer gibt die CEO-Funktion ab, um sich künftig mit voller Kraft auf die technische Entwicklung konzentrieren zu können. Er will den Fortschritt des neuen Kombinations-Tragschraubers vorantreiben.

Tensor entwickelt seit mehr als zehn Jahren eine neue Generation von Luftfahrzeugen. Die Idee: Ein Tragschrauber, der die Einsatzlücke zwischen Hubschrauber und Flugzeugen schließt. In Genderkingen heißt das Tensor 600X.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen