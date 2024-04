Künftig ein gemeinsamer Geldautomat

VR-Bank verlässt Gebäude, Kunden können bei der Sparkasse Geld abheben.

Unter dem Motto „gemeinsam mehr erreichen“ und „gut für Genderkingen“ bündeln beide Banken ihr lokales Angebot unter einem Dach und stellen so künftig die Bargeldversorgung vor Ort sicher. Vor dem Hintergrund der ständig sinkenden Frequenz vor Ort bei gleichzeitiger Verschiebung auf die jeweiligen digitalen Angebote ermöglicht es diese innovative Kooperation von Sparkasse und VR-Bank, das Angebot für die Kunden in Genderkingen zu erhalten.

Am Geldausgabeautomaten in der Sparkassenfiliale in der Hauptstraße 26 in Genderkingen können die Kunden beider Banken ab dem 1. Mai gebührenfrei Bargeld abheben. Der Kontoauszugsdrucker für die Kunden der Sparkasse Donauwörth bleibt selbstverständlich unverändert in Betrieb. Zusätzlich wird für die Kunden der VR-Bank ein Kontoauszugsdrucker aufgestellt. Über die künftige Nutzung des dann leer stehenden VR-Bank-Gebäudes durch die Gemeinde Genderkingen werden bereits Gespräche geführt.

Bürgermeister Schwab begrüßt die Kooperation

Die Vorstände der Sparkasse Donauwörth Johann Natzer und Michael Scholz und die Vorstände der VR-Bank Neuburg-Rain Roland Gieß und Bernd Bengel sind sich einig, dass eine markenübergreifende Zusammenarbeit positiv für Genderkingen ist. Die Filialen beider Banken wurden zuletzt überwiegend nur noch als Selbstbedienungsfilialen genutzt. Auch Bürgermeister Leonhard Schwab begrüßt die Kooperation und freut sich, dass mit dieser Entscheidung ein wichtiger Baustein der Nahversorgung in Genderkingen erhalten bleibt. (AZ)

