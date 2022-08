Genderkingen

vor 41 Min.

Kunststücke am Himmel bei Modellflugshow in Genderkingen

Kopfüber mit wehendem blondem Zopf: Diese "Pilotin" in einem Modellflieger war beim "Horizon Airmeet 2022" am Flugplatz Genderkingen zu sehen. Die Zuschauer reisten aus ganz Deutschland an.

Plus Das "Horizon Airmeet" lockt einige Tausend Menschen zum Flugplatz Genderkingen. Teilnehmer erzählen von ihrer Leidenschaft für das Modellfliegen.

Von Jule Eibl

Die Luft ist gefüllt mit Spannung und verbranntem Treibstoff. Wohl einige Tausend Menschen sind mit Kind und Kegel aus ganz Deutschland angereist, um beim „Horizon Airmeet 2022“ am Rudolf-Grenzebach-Flugplatz in Genderkingen ganz vorn mit dabei zu sein. Organisiert wird die Veranstaltung von einer US-Firma, Organisator vor Ort ist Stefan Wurm. An diesem Tag zeigen Piloten von Modellflugzeugen ihre spektakulären Kunststücke, aber auch Einlagen von "echten" Flugzeugen gehören zum Programm.

