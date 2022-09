Laster kommt bei Genderkingen von der Straße ab

Ein Lkw-Fahrer hat an der Kreisstraße bei Genderkingen einigen Schaden angerichtet - und sich aus dem Staub gemacht.

Der Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger oder eines Sattelzugs hat am Mittwoch zwischen 9.05 und 9.45 Uhr an der Kreisstraße zwischen Nordheim und Genderkingen einigen Schaden angerichtet. Auf Höhe des Asphaltwerks kam der Lkw, der in Richtung Genderkingen unterwegs war, nach rechts von der Straße ab und rollte auf dem Seitenstreifen weiter. Dabei überfuhr der Unbekannte einen Leitpfosten. Der Seitenstreifen wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen und muss erneuert werden, teilt die Polizei mit. Außerdem wurden der angrenzende Radweg und die Fahrbahn stark verschmutzt. Mitarbeiter des Kreisbauhofs waren vor Ort und reinigten die Straße. Zur Schadenshöhe können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Der Verursacher fuhr einfach weg, ohne sich zu melden. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise, Telefonnummer 09090/70070 (AZ)