Lechspitz: Genderkingen will Klage einreichen

Plus Die Enttäuschung der Gemeinde über die Erlaubnis des Landratsamts ist maßlos. Der Rechtsanwalt der Kommune gibt der Landkreis-Behörde ein schlechtes Zeugnis. Bürgermeister Schwab: "Den Landrat interessiert es nicht!"

Bürgermeister Leonhard Schwab und Rechtsanwalt Dr. Christian Wiggers sind vom Gemeinderat einstimmig beauftragt, gegen die Bewilligung der Wasserförderung aus dem Lechspitz in die fränkische Metropolregion beim Verwaltungsgericht Augsburg zu klagen. Drei Punkte ziehen sich durch die komplexe Debatte: das juristische Dilemma durch zwei getrennte Verfahren, der „Rückzug“ des Zweckverbands Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) aus Kommunikation und Verantwortung – vor allem aber die maßlose Enttäuschung der Gemeinde über das Landratsamt Donau-Ries. Rechtsanwalt Wiggers gab der Behörde zu dem 246-seitigen Bescheid ein schlechtes Zeugnis, denn sie habe große Passagen nur aus dem Antrag des WFW kopiert und keinen wesentlichen Punkt geändert. Vielmehr stellte er Aussagen vor, die juristisch „im Bescheid nichts zu suchen haben“.

Gemeindechef Schwab zeigte mit Beschlüssen aus dem Jahr 1973 auf, wie sehr die Gemeinde auf Forderungen des WFW eingegangen sei, etwa die Schaffung der Kläranlage, Umplanung der Kanäle von Trenn- und Mischsystem und Ausbau der Innerortsstraßen. Der 50 Jahre praktizierte Ausgleich von Mehrkosten wird nun – so wurde aus dem Bescheid zitiert – mit der Aussage abgetan: „Ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorlagen, kann und muss heute nicht mehr nachvollzogen werden.“