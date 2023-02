Genderkingen

Mann rastet aus und attackiert Polizisten

In Genderkingen hat an ein Mann am Sonntagabend völlig die Fassung verloren und daraufhin sogar die alarmierten Polizeibeamten aus Rain angegriffen.

Bei der Polizeiinspektion Rain ist am Sonntag um 18.30 Uhr eine Meldung über einen Streit in einem Haus in Genderkingen eingegangen. Ein Mann sei zu Hause offenbar nicht mehr Herr seiner Sinne und die Angehörigen hatten Befürchtungen, dass er in seinem Zustand die Frau und die Kinder attackieren könnte. Zu Straftaten kam es bis dahin nicht. Eine Streife der Polizeiinspektion Rain suchte die Wohnung auf. Der Mann griff, nachdem er zunächst ruhig war, unvermittelt nach mehreren Messern. Die Beamten hielten ihn davon ab, diese einzusetzen - er wurde niedergerungen. Ein Beamter der PI Rain erlitt durch Schläge des 35 Jahre alten Mannes eine Nasenbeinfraktur und musste im Krankenhaus Donauwörth behandelt werden. Der Mann wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt, er wurde im Bezirkskrankenhaus Donauwörth untergebracht. (AZ) Lesen Sie dazu auch Wemding/Rehau Zwei Wildunfälle innerhalb einer halben Stunde

