2300 Liter pro Sekunde werden aus zwölf Metern Tiefe gefördert

Der Wasserzweckverband Fränkischer Wirtschaftsraum ist die größte Wassergewinnungsanlage Bayerns. Was der Zweckverband mit den Kommunen Genderkingen und Niederschönenfeld zu tun hat.

Der Fränkische Wasserzweckverband ist ein öffentlich-rechtlich strukturierter Zweckverband, dem 13 Körperschaften angehören: die Städte Nürnberg (durch ihre Aktiengesellschaft N-ERGIE), Fürth, Erlangen, Schwabach, Weißenburg-Gunzenhau­sen sowie die Landkreise Ansbach, Eichstätt, Erlangen-Höchstadt, Fürth, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Nürnberger Land, Roth und Weißenburg-Gunzenhausen. Die Geschäfte für den WFW führt die N-ERGIE.

Die größte Wassergewinnungsanlage Bayerns kann bis zu 2300 Liter pro Sekunde aus den drei Horizontalfilterbrunnen fördern. Zwei der Wasserfassungen liegen auf Niederschönenfelder Gebiet, eine in der Gemeinde Genderkingen. Es verwundert bei dieser Fördermenge, dass aus nur zwölf Meter Tiefe gepumpt wird. Das Geheimnis: In jedem Brunnen fassen sechs Filterrohre, horizontal und strahlenförmig 35 Meter weit in den Untergrund getrieben, das Wasser.

Ein Drittel der in Genderkingen eingesetzten Energie wird wieder zurückgewonnen

Bereits nach 3,6 Kilometern hat das Wasser vom Lechspitz seinen höchsten Punkt erreicht - den Scheitelbehälter bei Graisbach. Von dort geht es im freien Gefälle bis in das Herz von Mittelfranken. Infra Fürth, das Versorgungsunternehmen der Stadt Fürth, speist in die Fernleitung aus seinem Wasserwerk Brunnau (nördlich des Rothsees) in die Fernleitung ein.

Neben Qualität und Sicherheit hat sich der Zweckverband auch Effizienz und Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. So wird durch Turbinen an zwei Hochbehältern etwa ein Drittel der in Genderkingen eingesetzten Ener­gie wieder zurückgewonnen. Durch freiwillige Kooperationen sind nach Angaben des Verbandes drei Viertel der landwirtschaftlichen Flächen im Schutzgebiet zur grundwasserschonenden Bewirtschaftung gebunden. Der Verband hat schon vor Jahrzehnten zwei Forstreviere - im Umfeld des Pumpwerkes (westliche Lech-Donau-Ecke) und bei Oberndorf - erworben und zum "Wasserschutzwald" umgebaut. Erstere wird jedes Jahr für einige Wochen zur Pilgerstätte für Naturfreunde - wenn großflächig die Märzenbecher blühen. Mehr dazu erfährt man im Internet unter https://wfw-franken.de. (arh)