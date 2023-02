Landkreis Donau-Ries

Genderkingen und Niederschönenfeld verteidigen ihr wertvolles Trinkwasser

Wasser wird in Zukunft ein wertvolles Gut sein. Niederschönenfeld und Genderkingen - hier ein Blick ins Innere des Wasserwerkes - will nicht kampflos die höhere Förderung in den Raum Nürnberg hinnehmen.

Plus Für den Nürnberger Raum soll mehr Trinkwasser aus dem Boden geholt werden. Genderkingen und Niederschönenfeld wehren sich. Bürger können Stellung nehmen.

Genderkingen und Niederschönenfeld wollen verhindern, dass sich aus ihrem wertvollen Reservoir an Trinkwasser wahllos bedient wird. Deshalb haben beide Gemeinden jetzt in einem umfangreichen Schriftstück ihre Forderungen und Gegenargumente formuliert. Sie sind mit einigen Teilen des Antrages auf jährlich 52,5 Millionen Kubikmeter Wasserförderung in den Fränkischen Wirtschaftsraum nicht einverstanden und wollen Einschränkungen und Auflagen fordern.

