Genderkingen/Niederschönenfeld

vor 17 Min.

Ärger um Lechspitz: Große Enttäuschung über das Landratsamt Donau-Ries

Der Wasserzweckverband Fränkischer Wirtschaftsraum hat vom Landratsamt die Genehmigung, seine Wasserfördermengen am Lechspitz in den kommenden 30 Jahren deutlich zu erhöhen: von 32 Millionen Kubikmetern auf 52,5 Millionen.

Plus Die Behörde genehmigt dem Wasserzweckverband, bis zu 52,5 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich am Lechspitz entnehmen. Bisher waren es 32 Millionen.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Beim zweitägigen Erörterungstermin mit öffentlichen Trägern und Privaten im Juli in Harburg waren die allermeisten Bedenken und Einwendungen zur Wasserförderung am Lechspitz „abgeschmettert“ worden. So zumindest war das Gefühl der betroffenen Bürgermeister Leonhard Schwab (Genderkingen) und Stefan Roßkopf (Niederschönenfeld) sowie vieler weiterer privater Einwender. Deshalb war es keine Überraschung, was am Freitag den beiden Gemeinden und dieser Tage den insgesamt 119 Einwendern ins Haus flatterte: Der Bescheid des Landratsamtes – datiert auf 27. Dezember 2023. Er bewilligt dem Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) für die kommenden 30 Jahre die gewünschte Entnahme von bis zu 52,5 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich. Bisher wurden maximal 32 Millionen Kubikmeter (Jahr 2015) benötigt.

246 Seiten umfasst die Erlaubnis. Auf Nachfrage ist bei den beiden Bürgermeistern die Enttäuschung über die nahezu komplette Ablehnung der Forderungen anzumerken. Ohne gewissenhafte Durchsicht sowie Gespräche mit Rechtsanwalt und Gemeinderat will man derzeit aber keine Stellungnahmen abgeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen