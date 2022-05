Verhandlungen um das wertvolle Trinkwasser vom Lechspitz

Plus Zwischen Genderkingen und Niederschönenfeld liegen enorme Vorräte an wertvollem Grundwasser. Schon jetzt werden 30 Millionen Kubikmeter entnommen - und bald noch mehr?

Trinkwasser ist ein hohes Gut - in immer trockener werdenden Zeiten mehr denn je. Deshalb ist eine anstehende Entscheidung in Genderkingen für die Gemeinderäte nicht leicht. Denn der Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) möchte mit der Gemeinde seinen Vertrag verlängern, der ihn berechtigt pro Jahr 52,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser zu entnehmen. Vor Ort wird das aber kritisch gesehen.