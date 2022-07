Genderkingen/Niederschönenfeld

vor 32 Min.

Weitere 30 Jahre Wasser für den Fränkischen Zweckverband?

Plus In den Gemeinden Genderkingen und Niederschönenfeld dreht sich aktuell viel ums Wasser. Unter anderem geht es um die Frage, ob der Vertrag mit dem WFW verlängert werden soll.

Von Adalbert Riehl

Wasser ist ein kostbares Gut – nicht nur in den Trockengebieten der Erde, sondern auch in vielen Landstrichen unserer Republik. In Teilen Mittelfrankens reifte diese Erkenntnis bereits Mitte der 1960-er Jahre. Der Trinkwasserbedarf im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen war so stark angestiegen, dass bei den geringen Niederschlagsmengen und dem geringen Speichervermögen die mittelfristige Versorgungssicherheit nicht gewährleistet war. Fündig wurden die Franken im „Lechspitz“. Der den Lech begleitende Grundwasserstrom wird seit 1973 bei Genderkingen gefasst und über eine Fernleitung in den Norden Bayerns gepumpt. Für dieses Projekt war am 7. Juni 1966 der „Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW)“ gegründet worden.

