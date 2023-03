Wird künftig Wasser für Aldi aus dem Lech-Donau-Winkel entnommen?

Plus Ab kommendem Jahr braucht es eine neue Erlaubnis für die Entnahme aus drei Brunnen im Lechspitz. Gemeinderäte aus Niederschönenfeld befürchten ein Abpumpen für Aldi.

Der Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) braucht ab 2024 eine neue Erlaubnis für die Wasserförderung aus seinen drei Brunnen im sogenannten Lechspitz. Die dazu mit Rechtsanwalt Christian Wiggers ausgearbeiteten Stellungnahmen haben die Gemeinderäte Genderkingen und Niederschönenfeld mit einstimmigen Beschlüssen beim Landratsamt Donau-Ries vorgelegt.