Reiner Pfaffendorf wird mit der Bürgermedaille Genderkingens geehrt

Plus Über 40 Jahre lang hat sich der Pädagoge in vielen kulturellen und gesellschaftlichen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Vor allem die Musik hat es ihm angetan.

Sein Engagement begann vor fast 40 Jahren mit der Chor­musik und bald war Reiner Pfaffendorf kulturell, gesellschaftlich und kommunal eine feste Größe in Genderkingen, im Lechgebiet und darüber hinaus. Nun erhielt der Pädagoge aus der Hand von Bürgermeister Leonhard Schwab die Bürgermedaille für seine hervorragenden Verdienste. Zwar ist er inzwischen aus familiären Gründen nach Kaufbeuren gezogen, doch die Kontakte in die langjährige Heimat, zuvorderst zum Männergesangverein Frohsinn, sind weiterhin lebendig.